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Post-game: Narduzzi and Pitt players break down the win over WVU

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pat Narduzzi, Kedon Slovis, Rodney Hammond, John Morgan, SirVocea Dennis and M.J. Devonshire met the media after Pitt's win over West Virginia Thursday night.

Here's video of their remarks.

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