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Post-game: McMillon and Hayes break down the defense

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Donovan McMillon and Dayon Hayes met the media after Thursday night's win over Boston College and talked about the play of the defense and a lot more. Here's video of what they said.

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