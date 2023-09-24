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Post-game: Mack Brown on UNC's win over Pitt

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

UNC head coach Mack Brown met the media after the Tar Heels beat Pitt 41-24 Saturday night at Acrisure Stadium. Here's video of what he said about the game and more.

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