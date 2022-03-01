 Panther-lair - Post-game: Capel on the loss to Duke
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Post-game: Capel on the loss to Duke

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Jeff Capel spoke to the media after Pitt's loss to Duke on Tuesday night.

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