 Panther-lair - Post-game: Capel on Pitt's win over Towson
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Post-game: Capel on Pitt's win over Towson

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Jeff Capel met the media after Pitt's win over Towson Friday night. Here's video of what he said.

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