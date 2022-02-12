 Panther-lair - Post-game: Capel, Horton and Hugley after the N.C. State win
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Post-game: Capel, Horton and Hugley after the N.C. State win

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Hear from Jeff Capel, Ithiel Horton and John Hugley after Pitt beat N.C. State on Saturday.

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