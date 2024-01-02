Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Post-game: Capel, Carrington and Diaz Graham on the loss

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Jeff Capel, Bub Carrington and Guillermo Diaz Graham met the media after Pitt lost to UNC on Tuesday night. Here's video of what they said.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement