 Panther-lair - Post-game: Capel breaks down the win over Syracuse
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Post-game: Capel breaks down the win over Syracuse

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Jeff Capel met the media after Pitt's win over Syracuse on Tuesday. Here's video of his remarks.

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