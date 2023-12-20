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Post-game: Capel, Austin and Diaz Graham on the win

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Jeff Capel, Zack Austin and Guillermo Diaz Graham met the media after Pitt's win over Purdue Fort Wayne on Wednesday night. Here's video of what they said.

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