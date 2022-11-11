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{{ timeAgo('2022-11-11 21:30:36 -0600') }} basketball Edit

Post-game: Capel and Elliott after Pitt's loss to WVU

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Pitt head coach Jeff Capel and guard Greg Elliott met the media after the Panthers lost to West Virginia Friday night. Here's vide of their remarks.

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