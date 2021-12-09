 Panther-lair - Post-game: Capel after Pitt's win over Colgate
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Post-game: Capel after Pitt's win over Colgate

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Jeff Capel met the media after Pitt beat Colgate on Thursday night. Here's video of his remarks.

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