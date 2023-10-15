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Post-game: Brohm and Louisville players break down the loss to Pitt

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Louisville's Jeff Brohm, Jack Plummer and Jamari Thrash met the media after Pitt upset No. 14 Louisville on Saturday. Here's video of their remarks.

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