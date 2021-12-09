 Panther-lair - PODCAST: Whipple, Pickett, the Peach Bowl and more
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PODCAST: Whipple, Pickett, the Peach Bowl and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

What happened with Mark Whipple? Will Kenny Pickett play in the Peach Bowl? We don't have all the answers, but we're discussing all the questions on this week's Panther-Lair Show.

The Panther-Lair Show is recorded live every Wednesday night on the Panther-Lair.com YouTube channel. Subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream.

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