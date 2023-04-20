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{{ timeAgo('2023-04-20 11:23:41 -0500') }} football Edit

PODCAST: Transfers, the spring game and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

We've got plenty to discuss on this week's Panther-Lair Show, from Pitt football losing a transfer to spring game reactions and some schedule analysis and a lot more.

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