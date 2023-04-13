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PODCAST: The transfer portal, spring camp and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

We had a lot to discuss on this week's Panther-Lair Show with Jeff Capel landing a commitment from a transfer and Pitt football gearing up for the Blue-Gold Game on Saturday.

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