News More News
{{ timeAgo('2022-12-29 11:00:00 -0600') }} football Edit

PODCAST: The Sun Bowl, Dior Johnson, a big hoops game and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

With the Sun Bowl and a huge game for Pitt hoops on the horizon plus Dior Johnson getting reinstated, we had a lot to discuss on this week's Panther-Lair Show.

The Panther-Lair Show is recorded live every Wednesday night on the Panther-Lair.com YouTube channel. Subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream, a daily Morning Pitt or any of our other exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}