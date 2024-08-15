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ago football Edit

PODCAST: The QB battle, the state of the offense and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

What's the latest from training camp? How is the battle at quarterback going? How is the offense progressing? On Wednesday night, Chris Peak and Jim Hammett from Panther-Lair.com got together for the LIVE Panther-Lair Show and talked about all of those topics and more with comments and questions from Pitt fans.

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