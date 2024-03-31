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PODCAST: The offense, the hoops roster, Pro Day and more
Chris Peak
•
Panther-lair
Publisher
How is Pitt's offense coming together? What will the hoops roster look like? Who stood out at Pro Day? All that and more on this week's Panther-Lair Show with Chris Peak and Jim Hammett from Panther-Lair.com.
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