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{{ timeAgo('2022-10-27 09:00:00 -0500') }} football Edit

PODCAST: The offense, the game at UNC, the final five and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt is in desperate need of a win, and the Panthers are staring down a trip to Chapel Hill for a Saturday night showdown with No. 21 North Carolina. How can Pitt win Saturday night? What does the Panthers' offense need to do to improve? We talked about that and more on this week's live Panther-Lair Show.

The Panther-Lair Show is recorded live every Wednesday night at 8:30 pm on the Panther-Lair.com YouTube channel. Subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream, a daily Morning Pitt video or any of our other exclusive Pitt video content.

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