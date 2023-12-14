Advertisement
News More News
ago football Edit

PODCAST: The OC hire, the portal and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On this week's Panther-Lair Show, we're talking about Pitt's new offensive coordinator, the latest from the transfer portal and a lot more.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement