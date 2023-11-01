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PODCAST: The Notre Dame loss, facing FSU, the final games and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Chris Peak and Jim Hammett from Panther-Lair.com got together for a special Tuesday edition of the Panther-Lair Show this week and talked about Pitt's loss at Notre Dame, Saturday's game against Florida State, the start of the Pitt hoops season and more.

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