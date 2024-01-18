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PODCAST: The latest hoops loss, new coaches and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

Chris Peak and Jim Hammett from Panther-Lair.com got together for this week's Panther-Lair Show and talked about the latest Pitt hoops loss, Pat Narduzzi's new hires and a lot more with comments and questions from Pitt fans.

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