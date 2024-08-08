PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0 aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5 dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy1IWDhENldHUVRTJyk7CiAg fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
Advertisement
News More News
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
ago football Edit

PODCAST: The latest from training camp

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Chris Peak and Jim Hammett from Panther-Lair.com went live Wednesday night for this week's Panther-Lair Show and talked about everything from the first week of Pitt football training camp with comments and questions from Pitt fans.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com to never miss any of our exclusive Pitt video content.

Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL25zTjdQczh6akxBP3NpPVVJN1NYNEFWT1JvZVREaW4/d21v ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGlmcmFtZSB0aXRsZT0iRW1iZWQgUGxheWVyIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiBu b25lOyIgc3JjPSIvL3BsYXkubGlic3luLmNvbS9lbWJlZC9lcGlzb2RlL2lk LzMyNDk5NDgyL2hlaWdodC8xOTIvdGhlbWUvbW9kZXJuL3NpemUvbGFyZ2Uv dGh1bWJuYWlsL3llcy9jdXN0b20tY29sb3IvODdBOTNBL3RpbWUtc3RhcnQv MDA6MDA6MDAvcGxheWxpc3QtaGVpZ2h0LzIwMC9kaXJlY3Rpb24vYmFja3dh cmQiIGhlaWdodD0iMTkyIiB3aWR0aD0iMTAwJSIgc2Nyb2xsaW5nPSJubyIg YWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSIiIHdlYmtpdGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0idHJ1 ZSIgbW96YWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSJ0cnVlIiBvYWxsb3dmdWxsc2NyZWVu PSJ0cnVlIiBtc2FsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0idHJ1ZSI+PC9pZnJhbWU+Cjxi cj4KCg==
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxMzYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3BpdHRzYnVyZ2gucml2YWxz LmNvbS9uZXdzL3BvZGNhc3QtdGhlLWxhdGVzdC1mcm9tLXRyYWluaW5nLWNh bXAiLAogICAgY3NfZnBpZDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwaXQ6ICcqbnVs bCcsCiAgICBjc19mcGRtOiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkdDogJypudWxs JwogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQu Y3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxl bWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsK ICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpz IHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3Jj ID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwu cGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2Ny aXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3Jl Y2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUz QSUyRiUyRnBpdHRzYnVyZ2gucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZwb2RjYXN0 LXRoZS1sYXRlc3QtZnJvbS10cmFpbmluZy1jYW1wJmM1PTIwMjI3MzMxMzYm Y3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVu ZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK