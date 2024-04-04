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PODCAST: The impact of Carrington's departure and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

We had a lot to discuss on this week's Panther-Lair Show after Bub Carrington announced that he is leaving Pitt for the NBA. We broke down his decision and what it means for the Panthers, plus transfer portal news and a lot more.

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