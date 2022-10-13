News More News
{{ timeAgo('2022-10-13 10:00:00 -0500') }} football Edit

PODCAST: The halfway point

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt is off this week, but the Panther-Lair Show is still on, and we're getting you ready for the final half of the season as the Panthers sit at 4-2 overall with six games left to play.

The Panther-Lair Show Is recorded live every Wednesday night at 8:30 pm on the Panther-Lair.com YouTube channel. Subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream, a post-game show, a daily Morning Pitt or any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}