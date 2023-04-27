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{{ timeAgo('2023-04-27 10:00:00 -0500') }} football Edit

PODCAST: The Draft, transfers and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

From the NFL Draft to the transfer portal, changes to college sports and more, we had a lot to discuss on this week's Panther-Lair Show.

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