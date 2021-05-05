Panther-lair - PODCAST: The Draft, hoops feelings, the 2021 season and more

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football
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PODCAST: The Draft, hoops feelings, the 2021 season and more
Chris Peak
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Panther-lair
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On this week's Panther-Lair Show, we're looking Pitt's players in the NFL Draft, gut feelings on Justin Champagnie and Efton Reid and a lot more.
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