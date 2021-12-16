 Panther-lair - PODCAST: Signing Day recap
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PODCAST: Signing Day recap

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt signed 12 recruits in the early signing period, and this week's podcast is all about the recruiting class and how those players project as future Panthers.

The Panther-Lair Show is recorded live every Wednesday night at 8:30 pm on the Panther-Lair.com YouTube channel. Subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream.

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