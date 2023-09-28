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PODCAST: Recruiting misses, UNC and VT, hoops and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

From Pitt's loss to UNC to this week's game at Virginia Tech - plus some basketball - we had a lot to discuss on this week's Panther-Lair Show.

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