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PODCAST: Recovering from Wake Forest and looking ahead to Notre Dame

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On this week's Panther-Lair Show, we're talking about Pitt's loss at Wake Forest, Saturday's game at Notre Dame and a lot more - plus comments and questions from Pitt fans.

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