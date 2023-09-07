News More News
ago football Edit

PODCAST: Recapping Wofford and looking ahead to Cincinnati

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On this week's Panther-Lair Show, Chris Peak and Jim Hammett from Panther-Lair.com talked about Pitt's win over Wofford and this week's game against Cincinnati plus questions and comments from Pitt fans.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}