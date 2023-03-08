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PODCAST: Reactions to Pitt's win over GT

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt took a double-digit halftime lead against Georgia Tech but had to battle the Yellow Jackets throughout the second half to emerge with an 89-81 win. Now the Panthers are moving on to face Duke in the quarterfinals, but after the Georgia Tech game, we went live to talk about the win and more.

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