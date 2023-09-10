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PODCAST: Reactions to Pitt's loss to Cincinnati

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt fell to Cincinnati Saturday at Acrsiure Stadium. After the game, we went live to talk about what stood out in the 27-21 loss, from the offensive struggles to defensive improvement and more.

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