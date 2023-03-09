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PODCAST: Reactions to Pitt's blowout loss to Duke

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt's run in the ACC Tournament came to a crushing halt Thursday afternoon when the Panthers lost to Duke 96-69. After the game, we went live with all of your comments and questions as Pitt looks ahead to the NCAA Tournament.

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