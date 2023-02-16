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{{ timeAgo('2023-02-16 10:30:00 -0600') }} basketball Edit

PODCAST: Racing for the ACC title

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

We had a lot to discuss on this week's LIVE Panther-Lair Show with Pitt sitting at the top of the ACC and the race for the conference championship staying tight.

The Panther-Lair Show is recorded live every Wednesday night on the Panther-Lair.com YouTube channel. Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

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