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PODCAST: QB expectations, the remaining schedule and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

As Pitt heads into the second half of the season, Chris Peak and Jim Hammett from Panther-Lair.com went live for this week's Panther-Lair Show on Wednesday night and talked about the quarterback situation, Louisville, the remaining schedule and a lot more.

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