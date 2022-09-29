News More News
{{ timeAgo('2022-09-29 09:00:00 -0500') }} football Edit

PODCAST: Projecting the next eight games

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On this week's Panther-Lair Show, we're talking about what Pitt did in the first month of the season and what the next eight games look like for the Panthers.

The Panther-Lair Show is recorded live every Wednesday night on the Panther-Lair.com YouTube channel. Subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream, a daily Morning Pitt or any of our other exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}