 Panther-lair - PODCAST: Preseason rankings, transfers and more
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PODCAST: Preseason rankings, transfers and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

On this week's episode, we're talking about preseason rankings - why they matter and where Pitt should be. Plus: transfers, the latest in hoops and more.

The Panther-Lair Show is recorded live every Wednesday night at 8:30 pm on the Panther-Lair.com YouTube channel. Subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream.

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