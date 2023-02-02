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PODCAST: Post-game reactions to Pitt's season sweep of UNC

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Pitt completed the season sweep of UNC on Wednesday night with a 65-64 win over the Tar Heels. After the game, we went live to talk about the win, some standout performances and more.

The Panther-Lair Post-Game was recorded live on the Panther-Lair.com YouTube channel. Subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream, a daily Morning Pitt or any of our exclusive Pitt video content.

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