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PODCAST: Portal impact, hoops expectations and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

On this week's Panther-Lair Show, Chris Peak and Jim Hammett from Panther-Lair.com talked about how Pitt did in the transfer portal, the latest outlook on Pitt hoops and a lot more with comments and questions from Pitt fans.

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