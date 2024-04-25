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PODCAST: Pitt in the Draft, the latest on transfers and more
Chris Peak
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Panther-lair
Publisher
Chris Peak and Jim Hammett from Panther-Lair.com went live Wednesday night for this week's Panther-Lair Show and talked about Pitt's chances in the NFL Draft, where Pitt hoops stands with transfers and a lot more with comments and questions from Pitt fans.
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