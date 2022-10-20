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{{ timeAgo('2022-10-20 10:00:00 -0500') }} football Edit

PODCAST: Offensive keys, predicting the final six and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

On this week's Panther-Lair Show, we're talking about what Pitt's offense needs to do in the second half of the season, plus Carter Warren's season-ending injury, Jaden Bradley's transfer and more.

The Panther-Lair Show is recorded live every Wednesday night on the Panther-Lair.com YouTube channel. Subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream, a post-game show, a daily Morning Pitt or any of our exclusive Pitt video content.

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