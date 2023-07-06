News More News
ago football Edit

PODCAST: Hoops transfers, WRs and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

Join Chris Peak and Jim Hammett for an hour of Pitt sports talk on this week's Panther-Lair Show. Topics include the latest transfer moves with the Pitt basketball roster, the current and past state of Pitt's receivers and a lot more - including your comments and questions.

Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}