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{{ timeAgo('2023-01-05 11:00:00 -0600') }} football Edit

PODCAST: Hoops momentum, the football finish and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

The first live Panther-Lair Show of 2023 is jam-packed with plenty of things to talk about, from the Pitt hoops team's 4-0 start to the ACC schedule to the football team's exciting finish to the 2022 season and everything in between.

The Panther-Lair Show is recorded live every Wednesday night on the Panther-Lair.com YouTube channel. Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss any of our exclusive Pitt video content.

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