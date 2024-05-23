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PODCAST: Hoops lineups, the football season and more
Chris Peak
•
Panther-lair
Publisher
Chris Peak and Jim Hammett from Panther-Lair.com went live Wednesday night for this week's Panther-Lair Show and talked about starting lineups for Pitt basketball, the coming football season, Pitt baseball and a lot more with comments and questions from Pitt fans.
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