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PODCAST: Hinson's return, official visit preview and more

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

On this week's Panther-Lair Show, Chris Peak and Jim Hammett from Panther-Lair.com discuss Blake Hinson's decision to return, the upcoming official visit weekend, some new kickoff times and more.

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