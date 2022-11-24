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{{ timeAgo('2022-11-24 06:14:53 -0600') }} football Edit

PODCAST: Getting ready for the finale at Miami

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On this week's Panther-Lair Show, we're talking about Pitt's regular-season finale at Miami, the hoops team's perfect night and a lot more.

The Panther-Lair Show is recorded live every Wednesday night at 8:30 pm on the Panther-Lair.com YouTube channel. Be sure to subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream, a daily Morning Pitt or any of our exclusive Pitt video content.

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