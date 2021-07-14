 Panther-lair - PODCAST: Finishing the class, fixing the offense and more
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PODCAST: Finishing the class, fixing the offense and more

Chris Peak • Panther-lair
Publisher
@pantherlair

On this week's podcast, we're talking about the latest commit, the rest of the 2022 recruiting class, fixing the offense and more.

The Panther-Lair Show is taped live every Tuesday night at 8:30 pm on the Panther-Lair.com YouTube channel. Subscribe to Panther-Lair.com on YouTube to never miss a live stream.

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