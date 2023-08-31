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PODCAST: Expectations for the offense

Chris Peak • Panther-lair
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@pantherlair

On Wednesday night, Chris Peak and Jim Hammett from Panther-Lair.com went live for this week's Panther-Lair Show tonight and talked about Pitt's offense in 2023 and a lot more.

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