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PODCAST: Breaking down the first two official visit weekends
Chris Peak
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Panther-lair
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It's all recruiting on this week's Panther-Lair Show, as Chris Peak and Jim Hammett from Panther-Lair.com went live Wednesday night to talk about last week's commitments, this week's official visits and a lot more.
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